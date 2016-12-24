В Госсобрании Мордовии продолжается стажировка участников программы «Герои среди СВОих»

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Артём Здунов провел заседание экспертного состава комиссии Госсовета по направлению «Семья»
Участник программы, наставником которого является Председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин, ознакомился с основными аспектами деятельности регионального Штаба общественной поддержки. Его руководитель – заместитель Председателя Госсобрания Мордовии Сергей Вдовин рассказал о направлениях работы штаба, реализуемых на его площадке проектах и проводимых мероприятиях.
Также ветерана СВО ознакомили, как проводится работе с обращениями граждан, в том числе участников специальной военной операции и членов их семей, в региональной общественной приемной «Единой России».
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