В Мордовии на перекрестке сошлись «буханка» с иномаркой

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По информации Госавтоинспекции республики, 31 июля в Рузаевском районе в 08:50 на автодороге «Рузаевка – Ковылкино – Торбеево» 22-летний водитель автомобиля «УАЗ 220695-04», по предварительным данным, двигаясь по второстепенной дороге на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу автомашине «Форд Фокус», в результате чего произошло столкновение данных транспортных средств.
С места ДТП водитель «УАЗ 220695-04» с различными травмами был госпитализирован.
По данным Госавтоинспекции, оба водителя находились в трезвом состоянии.
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Артём Здунов провел заседание экспертного состава комиссии Госсовета по направлению «Семья»
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