В Мордовии на перекрестке сошлись «буханка» с иномаркой

По информации Госавтоинспекции республики, 31 июля в Рузаевском районе в 08:50 на автодороге «Рузаевка – Ковылкино – Торбеево» 22-летний водитель автомобиля «УАЗ 220695-04», по предварительным данным, двигаясь по второстепенной дороге на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу автомашине «Форд Фокус», в результате чего произошло столкновение данных транспортных средств.

С места ДТП водитель «УАЗ 220695-04» с различными травмами был госпитализирован.

По данным Госавтоинспекции, оба водителя находились в трезвом состоянии.