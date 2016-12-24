Молодёжь Мордовии с отличными результатами вернулась с окружного форума «иВолга»

28 июля на Мастрюковской поляне в Самарской области состоялась торжественная церемония закрытия Молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга» платформы Росмолодёжь.Форумы, реализованного в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Завершением сюжетной игры и кульминацией форума стало представление коллективной мечты молодёжи ПФО.

Молодёжный форум ПФО «иВолга» проходил с 24 по 29 июля на Мастрюковской поляне в Самарской области. Форум собрал 1 600 участников в возрасте от 14 до 35 лет из 80 регионов России и девяти стран мира. В составе делегации нашей республики было 70 активных молодых ребят. В течение пяти дней ребята обучались по семи профильным направлениям: «Наука», «IT и цифровые технологии», «Патриотизм», «Культура и искусство», «Служба спасения», «Промышленный комплекс» и «Управление», участвовали в окружных конкурсах, проходили квесты сюжетной игры и формировали код коллективной мечты.

За время нахождения на форуме делегация Мордовии представила себя во всех активностях форума, завоевав немало побед. 25 июля в конкурсе песни-визитки «Голоса иВолги» республику представил коллектив молодёжи Мордовии с авторской песней «Пой ты ветер» - по итогу конкурса Мордовия заняла 3-е место. 26 июля подвели итоги окружной активности, инициированной Саратовской областью, - турнира дворовых игр «Снова в спорт». В течение двух дней лучшие игроки команд ПФО соревновались по трём дисциплинам: вышибалы, городки и резиночки, Мордовия заняла 1-ое место в дисциплине «Вышибалы». Также 26 июля состоялся финал окружного Фестиваля диджеинга - участники из 14 регионов Приволжья вышли на главную сцену, чтобы представить авторские DJ-сеты, созданные с учётом всех правил музыкального микса, техники сведения и артистичности. Мордовию представил Рузанов Ярослав (DJ RUZY), заняв 3-е место в фестивале. 27 июля на форуме прошёл Фестиваль патриотической песни и поэзии, Мордовию представил Валерий Болдырев с песней на баяне «Русских не победить». Также 27 июля состоялся конкурс региональных шатров - Мордовия представил почётным гостям и экспертному жюри региональный шатёр «Кельгома Кудо» (с мордовского языка «Любимый дом»). В шатре было организовано несколько пространств: рабочее пространство, зона отдыха, выставочное пространство, а также входная зона. По результатам конкурсного этапа шатёр Республики Мордовия стал победителем в номинации «Лучшее выставочное пространство».

На церемонии закрытия форума выступили победители окружных творческих конкурсов, а также показали яркие художественные номера. Выступления были пронизаны патриотической повесткой и уважением к культурному коду страны. Зрителей впечатлили хореографическая постановка «Пульсация иВолги», символизирующая силу и сплочённость молодёжи. Каждый номер стал частью общего художественного высказывания - о любви к Родине, преемственности поколений и мечте о сильной России.

На церемонии закрытия форума также были подведены итоги форумных рейтингов и объявлены победители ключевых грантовых конкурсов. В рамках конкурса Росмолодёжь.Гранты поддержку получили 11 проектов. Для участия в конкурсе от делегации Мордовии поступило 45 заявок, из которых 32 прошли на очный этап. По результатам конкурса Дарья Володина стала победителем конкурса с проектом «Комплекс образовательных мероприятий по оказанию первой медицинской помощи «От сердца к сердцу» на общую сумму 370 тыс. руб. Ещё 11 инициатив были отмечены грантами Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО. Для участия в данном конкурсе от Мордовии было представлено 5 заявок, 2 из которых были допущены до Финала. Победителями стали Ульяна Юдина с проектом «Связь поколений: ремесленные традиции Ичалковского района» и Юлия Шеворакова с проектом «Информационная площадка «Эхо семьи: голоса из сердца». По итогам конкурса «Молодёжные медиа ПФО» победителями стали 14 молодых журналистов, среди них - представитель нашей республики Анастасия Макушкина. Ульяна Юдина стала победителем личного рейтинга профиля «Служба спасения».

2025 год объявлен в России Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Годом Защитника Отечества. Молодёжный форум ПФО «иВолга» стал одной из ключевых площадок для осмысления исторического наследия и формирования патриотических ценностей у молодого поколения. В рамках образовательной программы участники встречались с ветеранами и участниками специальной военной операции, посещали тематические выставки и принимали участие в дискуссиях о подвиге предков и преемственности служения Отечеству. Через творческие, спортивные и практические активности молодёжь погружалась в важнейшие события прошлого, осмысляла личную гражданскую ответственность и вносила свой вклад в сохранение исторической памяти и развитие общества.