Чамзинский историко-краеведческий музей оснастят новым оборудованием

Национальный приоритет
Артём Здунов провел заседание экспертного состава комиссии Госсовета по направлению «Семья»
В Мордовии реализуется региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». В его рамках проводится модернизация учреждений культуры. В этом году новое оборудование получит Чамзинский историко-краеведческий музей, филиал республиканского краеведческого музея им. И.Д. Воронина.
Музей основан 12 августа 1992 года. Его фонды насчитывают больше шести тысяч единиц хранения. Экспозиция представляет хронологию исторических событий через материалы о людях, уроженцах района.
Для эффективной работы музею необходимо новое оборудование. Планируется приобрести вертикальные и горизонтальные витрины с подсветкой, мобильные системы для экспонирования произведений, подставки для предметов декоративно-прикладного искусства и стеллажи для открытого хранения.
Музей также нуждается в современной компьютерной технике. Компьютеры, которая есть сейчас, не соответствует актуальным требованиям систем учета музейных предметов.
С ростом популярности «Пушкинской карты» среди молодежи от 14 до 22 лет, музею требуются мобильные устройства для сканирования билетов и передачи данных работающие от Wi-Fi.
Новое оборудование сделает музей более привлекательным для посетителей. Экспозиции будут удобными для самостоятельного просмотра, расширится доступ к информации об истории края. Музей станет более туристически привлекательным и привлечет посетителей всех возрастов из Мордовии и соседних регионов.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов провел заседание экспертного состава комиссии Госсовета по направлению «Семья»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с «Героями среди СВОих»
Глава Мордовии принял участие во Всероссийском фестивале студенческих семей
В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности