Чамзинский историко-краеведческий музей оснастят новым оборудованием

В Мордовии реализуется региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». В его рамках проводится модернизация учреждений культуры. В этом году новое оборудование получит Чамзинский историко-краеведческий музей, филиал республиканского краеведческого музея им. И.Д. Воронина.

Музей основан 12 августа 1992 года. Его фонды насчитывают больше шести тысяч единиц хранения. Экспозиция представляет хронологию исторических событий через материалы о людях, уроженцах района.

Для эффективной работы музею необходимо новое оборудование. Планируется приобрести вертикальные и горизонтальные витрины с подсветкой, мобильные системы для экспонирования произведений, подставки для предметов декоративно-прикладного искусства и стеллажи для открытого хранения.

Музей также нуждается в современной компьютерной технике. Компьютеры, которая есть сейчас, не соответствует актуальным требованиям систем учета музейных предметов.

С ростом популярности «Пушкинской карты» среди молодежи от 14 до 22 лет, музею требуются мобильные устройства для сканирования билетов и передачи данных работающие от Wi-Fi.

Новое оборудование сделает музей более привлекательным для посетителей. Экспозиции будут удобными для самостоятельного просмотра, расширится доступ к информации об истории края. Музей станет более туристически привлекательным и привлечет посетителей всех возрастов из Мордовии и соседних регионов.