Кадошкинские розы украсят новый туристический маршрут

Тепличный комплекс «Мир цветов» в селе Кадошкино, где культивируют более 60 сортов роз, планируют сделать одной из точек на карте нового туристического маршрута по району. Его разработка идет благодаря реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Кадошкинские розы — бренд, известный за пределами Мордовии. Ежедневно к реализации здесь готовят примерно 120-150 тысяч роз, которые продаются в каждом втором субъекте страны. По данным на 2024 год, общий объем производства - 45 миллионов цветов в год!

Тепличный комплекс постоянно расширяется. На сегодняшний день он раскинулся на территории в 21 гектар, еще 3 гектара — в процессе строительства. Объемы производства позволяют занимать ведущие позиции на российском рынке, сейчас каждая седьмая роза в стране — кадошкинская.

Бизнес-десант вместе с заместителем Министра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Оксаной Лариной, представителями Центра «Мой бизнес» и туристической отрасли региона, который недавно посетил Кадошкинский район, прорабатывает вопрос по включению объекта в новый турмаршрут.

«Сейчас объект из-за особых условий, которые созданы здесь для более качественной культивации роз, закрыт для посещения. Но вместе с коллегами мы постараемся найти возможность, чтобы туристы, которые приезжают к нам в регион, имели уникальную возможность своими глазами увидеть всю красоту и разнообразие производимых здесь роз, естественно без вреда для цветов», - отметила заместитель министра.