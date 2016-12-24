В Мордовии зафиксировали еще один случай бешенства животных

По информации Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и Пензенской области, на основании результатов лабораторного исследования от 30 июля 2025 года получен положительный результат на бешенство кошки, доставленной из личного подсобного хозяйства, расположенного в с. Калиново Ладского сельского поселения Ичалковского района республики.

Установлены ограничительные мероприятия (карантин), а также утвержден план мероприятий по локализации и ликвидации бешенства животных на территории Ладского сельского поселения Ичалковского района республики и охотничьих угодий, закрепленных за Мордовской республиканской общественно-спортивной организацией «Общество охотников и рыболовов» (участка А) в пределах границ Ладского сельского поселения Ичалковского района.

По данным ведомства, с начала текущего года в республике установлено 6 неблагополучных пунктов по бешенству, в том числе: 3 — среди домашних плотоядных животных (в Лямбирском, Темниковском и Ичалковском районах), 3 — среди диких животных (в Лямбирском, Дубенском и Старошайговском районах).