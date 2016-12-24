Артём Здунов - на празднике «Раськень Озкс»: «Никто не сохранит нашу культуру, кроме нас!»

19 июля в селе Чукалы Большеигнатовского района состоялся республиканский национальный фольклорный праздник «Раськень Озкс». Традиционно на этот праздник приезжают люди из разных регионов, даже из самых дальних уголков нашей большой страны. Малая родина зовет!



В основе праздника - древний эрзянский обряд, всенародное моление, уходящее своими корнями в языческие времена. Собираясь возле кургана, на котором установлена родовая свеча, древние эрзяне обращались к верховному богу, просили здоровья, урожая, помощи в делах.



Пройдя через века, древний обряд трансформировался в праздник добрососедства и любви к малой родине и нашей великой стране.



На «Раськень озкс» прибыли Глава Мордовии Артём Здунов, Председатель Госсобрания республики Владимир Чибиркин, первый заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова, многочисленные гости из районов республики и других регионов.



Артём Здунов, приветствуя всех собравшихся, подчеркнул значимость сохранения национальной культуры для укрепления единства страны. «Это наша история, наша основа! Никто не сохранит нашу культуру, кроме нас! Давайте беречь её и передавать своим детям», - сказал он. Глава республики поблагодарил всех, кто пришел на праздник, кто приехал из других регионов. «Только личным примером мы сохраним наши традиции и наш народ!» - подчеркнул Артём Здунов.



На празднике были вручены государственные награды и поощрения. В том числе Указом Главы Республики Мордовия за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, знаком отличия «За смелость и отвагу» награжден участник СВО Андрей Тимонин.



На празднике отметили наградами родителей, воспитавших достойных сынов Отечества, защитников страны. Также состоялось чествование семейных пар, были вручены медали «За любовь и верность». И, конечно же, были вручены награды за вклад в сохранение и развитие языка, культуры и традиций мордовского народа.