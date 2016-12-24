В Саранске освятили место под строительство храма в честь Преображения Господня

Глава Мордовии Артём Здунов вместе с и.о. Председателя Правительства Мордовии Батыром Эмеевым 19 июля принял участие в церемонии освящения камня в ознаменование начала строительства храма в честь преображения Господня в микрорайоне «Юбилейный».

Сейчас эта часть города активно застраивается. Еще не так давно здесь была пойма реки, а сегодня бьется пульс динамичного Саранска. Новый православный храм будет возведен по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На чин освящения, который провел Владыка Зиновий, в честь начала такого важного дела пришли и жители «Юбилейного» - всех возрастов, целыми семьями, с детьми и старшим поколением.



Глава Мордовии подчеркнул: «Это активно развивающийся молодой микрорайон. Но материальное развитие всегда основывается на духовном. Наряду с новостройками, детскими площадками, спортивными сооружениями у нас должен быть Храм нашей души. Спасибо всем, кто откликнулся, потому что храм всегда строится всем миром. Давайте начнем это благое дело. Храни вас всех Господь!»



Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий отметил: «Благочестивые семьи, мужественный и добрый народ всегда были гарантом крепости и силы нашего государства. Новый храм даст новый импульс для нашей жизни и деятельных усилий во благо служения Отечеству».