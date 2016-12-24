В Музее Эрьзи откроется выставка художника-графика Оксаны Вельганенко

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1 июля в Музее Эрьзи открывается персональная выставка художника-графика Оксаны Вельганенко. На выставке будет представлено более 50 работ.
Оксана Вельганенко живет и работает в Москве, но родилась, выросла и получила художественное образование в Махачкале. Природа, люди, города и горные аулы, богатое культурное наследие Дагестана стали главной темой ее творчества. При этом, род Оксаны Вельганенко по линии мамы берет свое начало в Ковылкинском районе Мордовии.
В настоящее время произведения автора хранятся в крупнейших российских музеях, частных и корпоративных собраниях в России и за рубежом.
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