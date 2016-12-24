Артём Здунов провел первое заседание обновленного состава комиссии Госсовета РФ по направлению «Семья»

Под председательством Главы Мордовии 27 июня в Москве прошло заседание комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению «Семья». Оно стало первым, установочным для комиссии с новым председателем – Артёмом Здуновым, который был назначен на эту должность Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 2 апреля 2025 года.

В нем приняли участие помощник Президента РФ, Секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин, заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители федеральных органов власти, главы регионов и другие.

В своем вступительном слове Алексей Дюмин сказал, что на итоговом Госсовете в декабре прошлого года был принят ряд важных решений по поддержке семей с детьми. Комиссии необходимо держать на контроле ход их исполнения и оперативно реагировать на возникающие проблемы. Кроме того, необходимо принять самое активное участие в работе над планом мероприятий Стратегии действий в области семейной и демографической политики, а также в поддержке многодетности в стране до 2036 года.

«Президент России определил ключевым приоритетом для страны народосбережение. Повышение рождаемости – основная задача, в том числе для тех субъектов, где её показатели ниже, чем в среднем по России. Для этого необходимо использовать все возможные инструменты, в том числе не связанные с финансированием, находить новые решения, - подчеркнул Секретарь Госсовета. - Вопросы заботы о семье и детях будут актуальны для нас всегда и во все времена. Комиссия должна стать центральной площадкой для обсуждения с регионами и экспертами всех предложений по этой теме, выработки консолидированных решений и тиражирования лучших практик».

«С 1 января мы запустили масштабный национальный проект «Семья», включающий меры по поддержке молодых, многодетных семей, старшего поколения, развитию детского здравоохранения, укреплению репродуктивного здоровья, продвижению семейных ценностей. Но демография - это не только про нацпроект, но и про реализацию семейно-ориентированной политики в каждом регионе. При решении вопроса о рождении ребенка для граждан важна уверенность в завтрашнем дне – стабильная работа, конкурентная заработная плата, понимание, что у населенных пунктов, где они живут, есть перспективы развития. Поэтому все, что делается в регионах, должно быть ориентировано на семью. И показатель успешности – это демография региона», - сказала заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

В своем докладе Артём Здунов отметил, что работа комиссии ориентирована на реализацию национальных целей и задач, обозначенных Президентом России. Глава Мордовии озвучил принципиальные направления для комиссии Госсовета: это укрепление комплексной системы государственной поддержки семей, в том числе через решение жилищных вопросов, создание семейной инфраструктуры и социокультурной среды, внедрение корпоративных программ и создание сбалансированных условий для работы и семьи, укрепление традиционных семейных ценностей.

«Любовь к людям и народосбережение – это то, чему мы сейчас должны уделять самое большое внимание. Владимир Владимирович Путин поставил перед главами субъектов общую задачу – заниматься вопросами демографии постоянно, круглые сутки. Мы должны переломить негативную тенденцию. Поэтому задача всей команды нашей огромной страны и моя, как руководителя комиссии Госсовета по направлению «Семья», - выполнить поручение нашего Президента. Не только нацпроект «Семья», а все программы, проекты, которые действуют сейчас в стране, должны быть пронизаны темой демографии и семейноцентричности. Все, что связано с созданием рабочих мест, с инфраструктурой для жизни, с комфортным пребыванием семей в отпуске или на работе, с обучением детей. Тогда это все заработает.

Важно придать эффективным региональным практикам федеральный уровень. В каждом субъекте – своя специфика и свой набор индивидуальных решений. Наша задача – систематизировать опыт регионов и сформировать единый подход для оценки результативности мер демографической политики. В декабре подведем итоги этой работы. В Мордовии, например, мы уделяют большое внимание с самого раннего возраста репродуктивному здоровью и воспитанию традиционных семейных ценностей. Максимально поддерживаем женщин, принявших решение о рождении ребенка, на всех уровнях. Также мы приняли программу по предоставлению семьям бюджетников, в которых родился ребенок, социального жилья в найм с правом последующего выкупа, уже несколько лет действует мера по полному погашению ипотеки при рождении четвертого ребенка.

Самое главное – многодетная семья должна стать нормой, быть в центре внимания общества. Почетное и внимательное отношение к многодетным семьям от каждого человека, в любых структурах, учреждениях и на предприятиях – вот наша цель».

Было также отмечено, что по поручению Президента страны комиссия представит предложения о совершенствовании программы материнского капитала, расширении доступа к льготной ипотеке, предоставлении адресной помощи многодетным семьям и семьям с низким доходом.

Важнейший вопрос – совмещение родительских обязанностей и профессиональной реализации граждан. Работодатели все более заинтересованы в разработке эффективных инструментов корпоративной демографической политики. Многие регионы совместно с бизнесом, профсоюзами и деловыми объединениями закрепляют единые корпоративные стандарты.

«Нам очень нужна живая обратная связь о реальной ситуации на местах, принципиально важно сотрудничество со всеми комиссиями Госсовета, общественными и религиозными организациями. Совместная выработка решений на уровне межотраслевого, межведомственного и межрегионального взаимодействия – это основа для эффективного решения задач, поставленных нашим Президентом», - подчеркнул председатель комиссии Госсовета.

В ходе заседания меры по улучшению демографической ситуации и опыт поддержки многодетных семей в регионах представили главы Калмыкии, Севастополя, Владимирской и Тульской областей. Также были рассмотрены вопросы вовлечения бизнеса в решение демографических задач и мониторинга исполнения поручений Президента России по итогам заседания Государственного Совета Российской Федерации по вопросам социальной поддержки семей.