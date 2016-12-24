В Саранске пройдет республиканский фестиваль ГТО среди семейных команд

Социум

Фестиваль ГТО состоится в Саранске 28 июня на стадионе «Старт» и во Дворце водных видов спорта. Принять участие в нем могут семьи - ребенок 8-11 лет, мама и папа 25-49 лет, бабушка или дедушка 50-69 лет. Начало в 10:00. 

Участников ждут спортивные дисциплины по выполнению нормативов всероссийского комплекса: 

- бег на короткую и длинную дистанции
- наклон вперед, стоя на скамейке
- прыжок в длину с места
- стрельба из пневматической винтовки
- отжимание
- подтягивание
- поднимание туловища
- плавание 50 м. 

Команда-победитель представит Мордовию на Всероссийском фестивале ГТО в Чебоксарах. Подать заявку на участие в фестивале можно по телефону - 8 (8342) 39-14-69.

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