В Саранске пройдет республиканский фестиваль ГТО среди семейных команд

Фестиваль ГТО состоится в Саранске 28 июня на стадионе «Старт» и во Дворце водных видов спорта. Принять участие в нем могут семьи - ребенок 8-11 лет, мама и папа 25-49 лет, бабушка или дедушка 50-69 лет. Начало в 10:00.

Участников ждут спортивные дисциплины по выполнению нормативов всероссийского комплекса:

- бег на короткую и длинную дистанции

- наклон вперед, стоя на скамейке

- прыжок в длину с места

- стрельба из пневматической винтовки

- отжимание

- подтягивание

- поднимание туловища

- плавание 50 м.

Команда-победитель представит Мордовию на Всероссийском фестивале ГТО в Чебоксарах. Подать заявку на участие в фестивале можно по телефону - 8 (8342) 39-14-69.