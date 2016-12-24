В реке Саранка возле стадиона «Старт» обнаружили тело утонувшей женщины

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Сотрудниками Следственного комитета по РМ проводится доследственная проверка по факту обнаружения в водоеме тела утонувшей женщины.
Днем 26 мая текущего года погибшую извлекли из реки Саранка возле стадиона «Старт». По информации СК, каких-либо телесных повреждений на утонувшей не обнаружено. С целью установления точной причины наступления смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
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В Саранске заложили аллею в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
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