В реке Саранка возле стадиона «Старт» обнаружили тело утонувшей женщины

Репортер

Сотрудниками Следственного комитета по РМ проводится доследственная проверка по факту обнаружения в водоеме тела утонувшей женщины.

Днем 26 мая текущего года погибшую извлекли из реки Саранка возле стадиона «Старт». По информации СК, каких-либо телесных повреждений на утонувшей не обнаружено. С целью установления точной причины наступления смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

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