В Доме Республики обсудили развитие композитного кластера Мордовии

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Мордовия масштабно отметила 80-летие Великой Победы
Глава Мордовии Артём Здунов 26 мая провел рабочую встречу с руководством ООО «Центр полимерных композитов». С Анатолием Жириковым обсуждались итоги работы компании, а также планы по развитию производства.
Композитный кластер Мордовии развивается на площадке ТОСЭР «Рузаевка» вместе с «Центром полимерных композитов» - поставщиком крупнейших госкорпораций: Росатом, Газпромнефть, РЖД. Здесь выпускают и готовят для сборки уникальные композитные материалы – стойкие к коррозии, используемые в строительстве, нефтегазовой и химической отрасли, ветроэнергетики.
В ходе встречи речь шла об инвестпланах и работе компании по Президентскому нацпроекту «Новые материалы и химия». В прошлом году на производственных мощностях открылся новый цех механической обработки, что позволило обеспечить рост объемов производства на 76,4 %. Сейчас завершается строительство второй очереди. Инвестиции в этот проект превысили 1,5 млрд рублей.
Было отмечено, что такому мощному Центру нужны профессиональные кадры. В этой связи прорабатывается вопрос о создании на базе МГУ им. Н.П. Огарева кафедры композитов. Артём Здунов поддержал эту инициативу – направление интересное и востребованное.
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Мордовия масштабно отметила 80-летие Великой Победы
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