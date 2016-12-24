В Доме Республики обсудили развитие композитного кластера Мордовии

Глава Мордовии Артём Здунов 26 мая провел рабочую встречу с руководством ООО «Центр полимерных композитов». С Анатолием Жириковым обсуждались итоги работы компании, а также планы по развитию производства.

Композитный кластер Мордовии развивается на площадке ТОСЭР «Рузаевка» вместе с «Центром полимерных композитов» - поставщиком крупнейших госкорпораций: Росатом, Газпромнефть, РЖД. Здесь выпускают и готовят для сборки уникальные композитные материалы – стойкие к коррозии, используемые в строительстве, нефтегазовой и химической отрасли, ветроэнергетики.

В ходе встречи речь шла об инвестпланах и работе компании по Президентскому нацпроекту «Новые материалы и химия». В прошлом году на производственных мощностях открылся новый цех механической обработки, что позволило обеспечить рост объемов производства на 76,4 %. Сейчас завершается строительство второй очереди. Инвестиции в этот проект превысили 1,5 млрд рублей.

Было отмечено, что такому мощному Центру нужны профессиональные кадры. В этой связи прорабатывается вопрос о создании на базе МГУ им. Н.П. Огарева кафедры композитов. Артём Здунов поддержал эту инициативу – направление интересное и востребованное.