В Мордовии опубликовали афишу национально-фольклорного праздника «Сабантуй»

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Мордовия масштабно отметила 80-летие Великой Победы
Республиканский национально-фольклорный праздник «Сабантуй» пройдет 31 мая на центральной площади села Лямбирь.
В 11.00 на главной сцене состоится торжественное открытие праздника с театрализованным представлением и чествование тружеников села. Гостей праздника также порадует гала-концерт с участием творческих коллективов из Республики Татарстан и Республики Мордовия.
Для публики развернется презентация национальных подворий Мордовии и Татарстана, пройдет концерт авторской песни.
На спортивной площадке сильные и ловкие сразятся в национальной борьбе на поясах «Керэш» и поучаствуют в фестивале национальных игр. В течение дня на празднике будут работать аттракционы и фудкорты.
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Мордовия масштабно отметила 80-летие Великой Победы
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