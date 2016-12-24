В Мордовии опубликовали афишу национально-фольклорного праздника «Сабантуй»

Новости

Республиканский национально-фольклорный праздник «Сабантуй» пройдет 31 мая на центральной площади села Лямбирь.

В 11.00 на главной сцене состоится торжественное открытие праздника с театрализованным представлением и чествование тружеников села. Гостей праздника также порадует гала-концерт с участием творческих коллективов из Республики Татарстан и Республики Мордовия.

Для публики развернется презентация национальных подворий Мордовии и Татарстана, пройдет концерт авторской песни.

На спортивной площадке сильные и ловкие сразятся в национальной борьбе на поясах «Керэш» и поучаствуют в фестивале национальных игр. В течение дня на празднике будут работать аттракционы и фудкорты.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«KazanForum-2025»

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия

Акция «Сад Памяти»

В Саранске заложили аллею в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

«Это наше достояние!»

В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева

1
Заказать рекламу
1
1
1