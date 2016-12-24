В Мордовском заповеднике откроется Музей мореного дуба

21 июня в ходе фестиваля исторической реконструкции «Град на Мокше» в Мордовском заповеднике состоится официальное открытие Музея мореного дуба.

За красоту и прочность мореный дуб нередко называют черным алмазом. Среди редких и ценных древесных материалов он занимает особое место. Мореный дуб есть в московском Кремле, из него сделана изысканная дворцовая мебель и паркеты Эрмитажа, дубовая столовая дворца Юсуповых, старинные ларцы и шкатулки. Использовался мореный дуб и в интерьерной отделке фрегата «Паллада» – императорского корабля и гордости русского флота.

В Мордовии промышленные разработки мореного дуба прекратились в середине прошлого века. Из реального материала мореный дуб превратился в легенду – о нем многие слышали, но мало кто видел. В настоящее время в республике возобновлена его добыча, географическое указание «Мордовский мореный дуб» зарегистрировано Роспатентом.

Как сообщает Заповедная Мордовия, до конца июня посещение музея будет бесплатным — достаточно просто приехать в составе экскурсионного тура в Мордовский заповедник.