Ученики Республиканского лицея стали призерами Всероссийской олимпиады по биологии

Башня «Мордовия» и виноградники
Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
С 24 по 30 апреля в федеральном образовательном центре «Сириус» прошел заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии, в котором за победу боролись 494 участника из 87 регионов России.
Пятеро учеников Республиканского лицея вернулись домой с дипломами призеров олимпиады:
- Мария Варданян (9Б класс)
- Константин Киреев (10Б класс)
- Александра Сатункина (10Б класс)
- Матвей Шешлянников (10Б класс)
- Елена Алямкина (11Б класс).
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Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
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