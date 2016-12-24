Ученики Республиканского лицея стали призерами Всероссийской олимпиады по биологии

С 24 по 30 апреля в федеральном образовательном центре «Сириус» прошел заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии, в котором за победу боролись 494 участника из 87 регионов России.

Пятеро учеников Республиканского лицея вернулись домой с дипломами призеров олимпиады:

- Мария Варданян (9Б класс)

- Константин Киреев (10Б класс)

- Александра Сатункина (10Б класс)

- Матвей Шешлянников (10Б класс)

- Елена Алямкина (11Б класс).