Артём Здунов и Артур Орлов встретились со школьниками Краснослободска

Глава Мордовии Артём Здунов и председатель правления «Движения Первых», Герой России Артур Орлов 29 апреля побывали в Краснослободске. Они возложили цветы к памятнику погибшим воинам-землякам, а также осмотрели площадки семейного фестиваля «Нить поколений», который стал победителем Всероссийского конкурса родительских инициатив Российского общества «Знание».



Фестиваль проходит с 21 апреля по 9 мая. Участники проекта – семьи учащихся и педагоги Краснослободского многопрофильного лицея. Проект посвящен 80-летию Великой Победы. Для Артёма Здунова и Артура Орлова провели экскурсию по Аллее Славы. У памятника погибшим воинам школьники читали стихи о Великой Отечественной войне.



Также Артём Здунов и Артур Орлов побывали в Краснослободской школе №1, где встретились с детьми в рамках проекта «Классная встреча». Напомним, он реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.



На Классных встречах школьники страны общаются с интересными людьми, узнают об их жизни, карьере и профессиональном становлении.



Школьники Краснослободского района успешно прошли зональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» - это один из важнейших проектов Движения Первых.



Артур Орлов отметил, что в Мордовии живут гостеприимные и радушные люди. «Еду сюда, как на родную землю, - сказал он. - Мне здесь всё по душе».



Лидер Движения Первых рассказал о своей сегодняшней работе, о детстве, выборе профессии и о том, за что получил звезду Героя: «Мы выполнили невыполнимую задачу при освобождении населенного пункта». Сейчас под началом Артура Орлова - 11 миллионов участников Движения Первых, это настоящая армия, достойная смена, надежное будущее страны.



А главный залог успеха для молодого человека - вера в себя и свою мечту. «А я мечтаю, чтобы все папы вернулись домой с фронта», - сказал лидер Движения Первых.



«Нам нужна победа! - поддержал Артём Здунов. - Желаю выпускникам успешно сдать ЕГЭ. Идите к своей цели, любите родителей, уважайте учителей. Будьте в команде, будьте всегда первыми!»