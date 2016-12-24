Артём Здунов и Артур Орлов встретились со школьниками Краснослободска

Инновационный проект
В Мордовии запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей
Глава Мордовии Артём Здунов и председатель правления «Движения Первых», Герой России Артур Орлов 29 апреля побывали в Краснослободске. Они возложили цветы к памятнику погибшим воинам-землякам, а также осмотрели площадки семейного фестиваля «Нить поколений», который стал победителем Всероссийского конкурса родительских инициатив Российского общества «Знание».
Фестиваль проходит с 21 апреля по 9 мая. Участники проекта – семьи учащихся и педагоги Краснослободского многопрофильного лицея. Проект посвящен 80-летию Великой Победы. Для Артёма Здунова и Артура Орлова провели экскурсию по Аллее Славы. У памятника погибшим воинам школьники читали стихи о Великой Отечественной войне.
Также Артём Здунов и Артур Орлов побывали в Краснослободской школе №1, где встретились с детьми в рамках проекта «Классная встреча». Напомним, он реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.
На Классных встречах школьники страны общаются с интересными людьми, узнают об их жизни, карьере и профессиональном становлении.
Школьники Краснослободского района успешно прошли зональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» - это один из важнейших проектов Движения Первых.
Артур Орлов отметил, что в Мордовии живут гостеприимные и радушные люди. «Еду сюда, как на родную землю, - сказал он. - Мне здесь всё по душе».
Лидер Движения Первых рассказал о своей сегодняшней работе, о детстве, выборе профессии и о том, за что получил звезду Героя: «Мы выполнили невыполнимую задачу при освобождении населенного пункта». Сейчас под началом Артура Орлова - 11 миллионов участников Движения Первых, это настоящая армия, достойная смена, надежное будущее страны.
А главный залог успеха для молодого человека - вера в себя и свою мечту. «А я мечтаю, чтобы все папы вернулись домой с фронта», - сказал лидер Движения Первых.
«Нам нужна победа! - поддержал Артём Здунов. - Желаю выпускникам успешно сдать ЕГЭ. Идите к своей цели, любите родителей, уважайте учителей. Будьте в команде, будьте всегда первыми!»
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей
Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
В Духовно-просветительском центре прошло мероприятие для школьников
Команда Мордовии победила на юбилейной Интеллектуальной олимпиаде «IQ ПФО»