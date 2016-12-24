В школе №11 г. Саранска открыли Парту Героя

Глава Мордовии Артём Здунов и председатель правления «Движения Первых», Герой России Артур Орлов 29 апреля приехали в новый корпус школы № 11 г. Саранска. В преддверии большого праздника – 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - здесь состоялось открытие «Парты Героя» в память о выпускнике школы Александре Саушкине, погибшем при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции и посмертно награжденном орденом Мужества.



«Пока мы будем помнить наших героев, они будут жить вечно. В памяти - большая сила, - сказал Артур Орлов. - Нашу страну никогда не победить».



Право первой занять место за Партой Героя было предоставлено девятикласснице Эмилии Мясниковой. «Горжусь тем, что сижу за этой партой. Торжественно обещаю любить свою Родину и быть патриотом», - сказала она.



Школа № 11 работает под эгидой флангманского проекта Движения Первых «Хранители истории» с акцентом на патриотическое воспитание. Школьники регулярно пишут письма бойцам в зону СВО, плетут маскировочные сети, собирают и бережно хранят исторические факты о героях, в том числе о выпускниках школы - участниках спецоперации.

Артём Здунов и Артур Орлов пообщались со школьниками, увидели, чем заняты дети в учебное и внеучебное время, а также приняли участие в «Классной встрече». Этот проект реализуется в рамках поручений Президента России Владимира Путина. На Классных встречах школьники страны общаются с интересными людьми, узнают об их жизни, карьере и профессиональных успехах.

На этот раз собеседниками школьников стали Артём Здунов и Артур Орлов. Отвечая на многочисленные вопросы детей, они рассказали о том, как выбрали свой профессиональный путь, что помогло им добиться успеха, какую роль в их жизни сыграли наставники. Глава Мордовии и руководитель Движения Первых до сих пор поддерживают связь со своими школьными учителями. «Педагоги - наши вторые мамы. Помните об этом, - сказал Артур Орлов. - А главные человеческие качества - это честность, искренность и чтоб тебе можно было доверять».



Когда у руководителя Движения Первых спросили, что бы он изменил в своей жизни, если б была возможность прожить ее заново, он ответил: «Я бы вернул тех, кого сегодня нет с нами, кто погиб».



«Сегодня для республики очень знаменательный день - мы откроем мемориал строителям Сурского оборонительного рубежа, - сказал Артём Здунов. - Обязательно съездите туда с родителями, учителями. Это наша история!»