Поздравление Главы Мордовии с Днём российского парламентаризма

«Храм должен быть в душе, в нашем обществе»
В Духовно-просветительском центре прошло мероприятие для школьников
Уважаемые члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, Государственного Собрания и органов местного самоуправления Республики Мордовия!
Поздравляю вас с Днём российского парламентаризма!
Этот день символизирует значимость законодательной власти, её роли в укреплении демократии и правовых основ государства.
Вы принимаете решения, от которых зависит благополучие наших жителей, будущее Мордовии и всей страны. Это сложная и кропотливая работа, она требует ответственности и высокого профессионализма. Способствует созданию социальных гарантий, привлечению инвестиций, развитию промышленности и сельского хозяйства.
В этом году Государственное Собрание Мордовии отмечает своё 30-летие. За это время депутаты выстроили конструктивный диалог с избирателями. Я выражаю вам искреннюю благодарность за эффективную совместную работу.
Желаю всем крепкого здоровья и благополучия, новых достижений и успехов во благо любимой Мордовии и России!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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В Духовно-просветительском центре прошло мероприятие для школьников
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