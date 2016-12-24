Поздравление Главы Мордовии с Днём российского парламентаризма

Уважаемые члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, Государственного Собрания и органов местного самоуправления Республики Мордовия!

Поздравляю вас с Днём российского парламентаризма!

Этот день символизирует значимость законодательной власти, её роли в укреплении демократии и правовых основ государства.

Вы принимаете решения, от которых зависит благополучие наших жителей, будущее Мордовии и всей страны. Это сложная и кропотливая работа, она требует ответственности и высокого профессионализма. Способствует созданию социальных гарантий, привлечению инвестиций, развитию промышленности и сельского хозяйства.

В этом году Государственное Собрание Мордовии отмечает своё 30-летие. За это время депутаты выстроили конструктивный диалог с избирателями. Я выражаю вам искреннюю благодарность за эффективную совместную работу.

Желаю всем крепкого здоровья и благополучия, новых достижений и успехов во благо любимой Мордовии и России!

Глава Республики Мордовия А. Здунов