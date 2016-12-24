В Мордовии реализуется национальный проект «Туризм и гостеприимство»

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В рамках регионального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» национального проекта «Туризм и гостеприимство» в 2025 году Мордовии из федерального бюджета предоставлена единая субсидия. Она направлена на достижение показателей Государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма», и ее размер составил более 35 млн рублей.
Федеральная государственная программа предусматривает расходование единой субсидии по усмотрению региона по нескольким направлениям, включая государственную поддержку общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры.
12 марта 2025 года постановлением Правительства Мордовии утвержден обновленный порядок распределения субсидии. Определены допустимые направления расходов:
До 12 мая идет прием заявок на получения субсидии, подробности по ссылке https://clck.ru/3LZqsB.
Крайний срок реализации проектов – 30 ноября 2025 года.
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