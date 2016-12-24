Благодаря нацпроекту в Мордовии ремонтируют районные библиотеки

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В Мордовии в 2025 году приступили к реализации регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». В его рамках проводится капитальный ремонт нескольких библиотек. Среди них Торбеевская районная библиотека.
Это главное универсальное книгохранилище, просветительский и информационный центр Торбеевского района. В здании расположены: детская библиотека, отдел информации и обслуживания, краеведческий сектор. Оно было построено 40 лет назад.
Сейчас строители ведут демонтажные работы. По проекту модернизации запланировано отремонтировать кровлю, заменить отопительную систему и электропроводку, обновить фасад.
Завершение работ запланировано на 2026 год.
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