Благодаря нацпроекту в Мордовии ремонтируют районные библиотеки

В Мордовии в 2025 году приступили к реализации регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». В его рамках проводится капитальный ремонт нескольких библиотек. Среди них Торбеевская районная библиотека.

Это главное универсальное книгохранилище, просветительский и информационный центр Торбеевского района. В здании расположены: детская библиотека, отдел информации и обслуживания, краеведческий сектор. Оно было построено 40 лет назад.

Сейчас строители ведут демонтажные работы. По проекту модернизации запланировано отремонтировать кровлю, заменить отопительную систему и электропроводку, обновить фасад.

Завершение работ запланировано на 2026 год.