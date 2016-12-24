В ходе операции «Паутина» в Мордовии были задержаны 20 автомобилей нарушителей

По информации Госавтоинспекции, применение в ходе рейдовых мероприятий специального программного комплекса позволяет выявлять в транспортном потоке автомобили, внесенные в базу данных за различные нарушения ПДД. Экипажи ДПС имеют возможность в режиме реального времени остановить нужное транспортное средство для привлечения водителя к ответственности.

Так, среди прочих на улице Севастопольской в Саранске при помощи специального программного комплекса инспекторами ДПС был остановлен автомобиль «Шкода Рапид». Водитель иномарки еще в феврале был лишен права управления транспортными средствами за пьяное вождение, однако водительское удостоверение не сдал и продолжал колесить на своем авто.

На автомобилиста был оставлен административный материал за управление транспортным средством, будучи лишенным прав. Водительское удостоверение сотрудники полиции у него изъяли.