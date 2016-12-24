В поселке ТЭЦ-2 пожар уничтожил больше десятка построек

Как сообщает МЧС по РМ, 21 апреля в 11 часов 20 минут в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании сухой растительности в поселке ТЭЦ-2 городского округа Саранск.



Из-за порывистого ветра огонь перекинулся на гаражи и временные постройки. В ликвидации пожара были задействованы более 40 человек личного состава и свыше 10 единиц техники.



Горение сухой растительности ликвидировано на площади 4 гектара. Общая площадь сгоревших построек, по предварительным данным, составила около 400 квадратных метров.

По данным МЧС по РМ, никто не пострадал. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий пожара.