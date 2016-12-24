В Рузаевке две белых «Приоры» угодили в ДТП

По информации Госавтоинспекции республики, за минувший пасхальный уик-энд в Мордовии произошло только одно ДТП с пострадавшими людьми.

19 апреля в Рузаевке в 11.35 на улице Октябрьской 26-летняя девушка за рулем автомашины «Лада Приора», по предварительным данным, при выезде с второстепенной дороги не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с проезжавшей по главной дороге такой же легковушкой под управлением 37-летнего мужчины.

В результате ДТП водители двух автомашин и пассажир не нарушавшей правила «Приоры» с различными травмами доставлялись в лечебное учреждение.

По данным Госавтоинспекции, оба водителя находились в трезвом состоянии.