В Саранске у Храма Иоанна Кронштадтского общественники высадили более 60 молодых сосен

В минувшую субботу Саранск стал зеленее благодаря совместной акции общественной организации «Терентич Тим» и команды Народного фронта в РМ. На прилегающей к Храму Иоанна Кронштадтского территории появилось более 60 молодых сосен, высаженных участниками мероприятия.

«Каждое дерево – это не просто вклад в экологию города, но и символ единства, веры в лучшее будущее, – отмечают общественники. – Мы верим, что эта акция вдохновит жителей Саранска на новые добрые дела и станет частью большого пути к созданию настоящего «города-сада».

Организаторы подчеркивают: за всеми саженцами будет организован должный уход, чтобы они прижились и радовали горожан долгие годы.