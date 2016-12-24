В Ичалковском районе Мордовии капитально ремонтируется Рождественская школа

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В рамках национального проекта «Молодежь и дети» в Мордовии приступили к реализации федерального проекта «Все лучшее детям». Он направлен на комплексное обновление учреждений образования. Это позволит школьникам учиться в современных и комфортных условиях.
В Мордовии в этом году капитально отремонтируют 10 школ. Среди них одно из старейших учебных заведений Ичалковского района – Рождественская школа. Здание, в котором дети учатся сейчас, построено более 50 лет назад и давно требовало капитального ремонта.
Строительные работы в самом разгаре. В настоящее время они выполнены на 65 %. Кровлю полностью разобрали и монтируют новую. Проектом предусмотрено также утепление и обшивка фасада.
Ремонтные работы планируется завершить к новому учебному году.
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Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
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