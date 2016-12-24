В Мордовии приступили к реализации регионального проекта «Многодетная семья»

В рамках национального проекта «Семья» в Мордовии в этом году реализуется новый региональный проект «Многодетная семья». Он направлен на создание условий для увеличения многодетных семей.

В I квартале 2025 года мерами социальной поддержки в рамках региональной программы по повышения рождаемости было охвачено 769 семей. В том числе:

- 45 молодых супружеских пар получили единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей при рождении третьего и последующего ребенка

- 688 человек обратились в центры и кабинеты поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, им была оказана психологическая и медико-социальная помощь

- 13 семей воспользовались услугами пункта проката предметов первой необходимости для новорожденных

- 23 пары бесплатно прошли подготовительный этап программы экстракорпорального оплодотворения. Он включает в себя необходимые генетические и гормональные исследования, а также дополнительные обследования, не предусмотренные системой ОМС.

В женских консультациях создаются службы, обеспечивающие подготовку к рождению ребенка и патронаж семей с привлечением всех инструментов поддержки, в том числе для профилактики негативного выбора при беременности.