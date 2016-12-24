В Мордовии стартовал региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

17 апреля стартовали региональные этапы Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В новом сезоне принимают участие более 50 тысяч школьников, которые успешно прошли муниципальные отборы. Организаторами игры выступают Движение Первых, Движение «ЮНАРМИЯ» и Центр «ВОИН».

«Зарница 2.0» - масштабная всероссийская игра для детей и подростков с применением цифровых технологий. Она включает мероприятия по патриотическому воспитанию, физической подготовке и использованию современного снаряжения, основам безопасности жизнедеятельности. В игре могут принять участие школьники от 7 до 17 лет, а также студенты СПО от 18 до 21 года из всех регионов России.

Для участников средней и старшей возрастных категорий предусмотрены отрядные состязания, а также испытания по условно-военным специальностям: военизированная эстафета, общевойсковая грамотность, строевая подготовка и огневая подготовка, тактическая медицина, радиационная, химическая и биологическая защита, выживание в экстремальных условиях и т.д.

Участники выступят в роли командиров отрядов, операторов БПЛА, штурмовиков, политруков, военкоров, инженеров-саперов и медиков. Важной частью соревнований является тактическая игра на местности, разработанная с учетом современных вызовов.