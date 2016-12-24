Синоптики на 19 апреля прогнозируют в Мордовии сильные порывы ветра

«Храм должен быть в душе, в нашем обществе»
В Духовно-просветительском центре прошло мероприятие для школьников
Как сообщает МЧС по РМ, по данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 19 апреля местами по республике прогнозируются порывы ветра до 16 м/с.
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В Духовно-просветительском центре прошло мероприятие для школьников
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