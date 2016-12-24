В России пройдет II Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – Сила России»

21 апреля в Москве стартует форум «Малая Родина – сила России», организованный Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Он продлится до 23 апреля. В течение этого времени участники будут обсуждать резолюции, предложения и идеи, выдвинутые в ходе региональных дней.

«Региональные дни стали главной особенностью второго форума, – поделилась сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева. – Они прошли в 16 субъектах нашей страны. Были затронуты самые разные темы: от комфортного жилья и взаимодействия с населением до экономики, транспорта и цифровизации. Они выбраны, исходя из проблем и задач, которые решают муниципалитеты и которые ранее были обозначены в рамках проекта «Муниципальный диалог». Старт ему в свое время дал первый замглавы Администрации Президента Сергей Кириенко. Проект до сих пор является для нас флагманским, востребованным у муниципального сообщества России».

Также в рамках этого масштабного события пройдут муниципальный фестиваль культур «Сердце Родины» и Всероссийский муниципальный инвестиционный форум, в котором поучаствуют мэры зарубежных государств. Еще одним важным мероприятием станет награждение победителей премии «Служение», на которую в этом году поступило больше 41 тысячи заявок со всей страны.