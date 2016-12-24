Игорь Комаров посетил Удмуртский кадетский корпус ПФО

18 апреля 2025 года полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетил Удмуртский кадетский корпус имени Героя Советского Союза Валентина Георгиевича Старикова, где пообщался с педагогическим составом и воспитанниками.

В настоящее время в корпусе учится 268 человек, 90% из них – ребята из Удмуртии. Воспитанники ежегодно достигают значимых успехов в образовательных, спортивных и творческих мероприятиях различных уровней. В 2024 году команда корпуса стала призером Финала Республиканской военно-патриотической спартакиады «Гвардия» на Кубок М.Т. Калашникова. Сборная старшего возраста в своей группе оказалась лучшей на Всероссийских соревнованиях «Шиповка юных» в Сочи.

Для достижения высоких результатов в корпусе созданы все необходимые условия, в том числе: бассейн, тир, футбольное поле с искусственным покрытием, полоса препятствий. Полпред Президента РФ в ПФО высоко оценил созданную в кадетском корпусе среду для развития и образования будущих защитников Родины.

«Удмуртский кадетский корпус является примером успешной реализации государственной политики в области патриотического воспитания молодежи. Созданные здесь условия позволяют не только давать качественное образование, но и формировать у ребят чувство долга, ответственности и любви к Родине», – отметил Игорь Комаров.

Полномочного представителя Президента России в ПФО сопровождал участник программы «Время героев», подполковник полиции Иван Амиров.