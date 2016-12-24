В пасхальную ночь в Мордовию из Иерусалима доставят Благодатный огонь

Каждый год в Великую субботу, накануне главного праздника православных христиан Светлого Христова Воскресения, в Иерусалиме сходит Благодатный огонь. В пасхальную ночь, с 19 на 20 апреля, его доставят в аэропорт Саранска.

В 2025 году святыня прибудет в республику в девятый раз.

Благодатный огонь доставляют в Мордовию при поддержке Главы республики Артёма Здунова представители Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей РМ» при содействии председателя и основателя группы компаний «Талина» Виктора Бирюкова по благословению митрополита Саранского и Мордовского Зиновия.

В полночь представители всех муниципалитетов Мордовии прибудут в аэропорт, чтобы забрать и доставить лампады с Благодатным огнём во все православные храмы республики.