Правительство России рассказало об организации детского отдыха этим летом

Репортер

Правительство РФ провело совещание по вопросам детского летнего отдыха 2025 года. Зампредседателя Правительства Дмитрий Чернышенко сообщил, что организация отдыха является одним из приоритетных направлений нацпроекта «Молодежь и дети», особое внимание уделяется качеству и безопасности.

«Президент Владимир Владимирович Путин говорил о том, что нужно уделить особое внимание качеству и безопасности детского отдыха. Для этого мы должны задействовать исчерпывающие меры по этим направлениям. Задача очень масштабная. В этом году более 40,5 тысяч лагерей должны принять порядка 6 миллионов школьников. В Год защитника Отечества нужно бережно относиться к отдыху всех детей, и особенно – детей наших Героев – участников СВО. Прошу держать этот вопрос на постоянном контроле. Во всех федеральных детских центрах необходимо провести патриотические смены, посвященные 80-летию Великой Победы. Крайне важно, чтобы об истории славных побед рассказывали наши нынешние Герои – участники СВО», – прокомментировал Чернышенко.

Также он рассказал, что по поручению Президента в этом году начнет работать единая цифровая панель, где будет собрана информация: загрузка лагерей, выполнение квот для детей с ОВЗ, соблюдение норм безопасности, финансовый учет и другие данные. Вице-премьер попросил Минпросвещения РФ запустить этот инструмент по всей России с 1 июня.

Министр транспорта РФ Алексей Шило рассказал о стоимости проезда в поездах дальнего следования для детей 10-18 лет. С марта она составляет половину стоимости от взрослого билета. Также введен круглогодичный тарифный план «Большая семья», предусматривающий скидку 15% в купейных вагонах для семей с тремя и более детьми.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что с 1 апреля для детских лагерей стало обязательным наличие сайтов и программ воспитания. До 1 июня каждое учреждение должно запустить свой онлайн-ресурс, содержащий всю необходимую информацию.

По итогам совещания были даны поручения по дальнейшему улучшению качества, безопасности и доступности детского летнего отдыха в нашей стране.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости

1
Заказать рекламу
1
1
1