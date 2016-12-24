В Саранске проходит региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

Свыше 80 предприятий Мордовии представляют соискателям на ярмарке свыше 2,5 тысяч вакансий. Треть из них - это крупнейшие налогоплательщики нашей республики.

Среди активных участников ярмарки - «ВКМ-Сталь», «Сарансккабель», «Ардатовский светотехнический завод», предприятие «Цемрем», Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский», «Оптиковолоконные Системы» и другие.

В рамках мероприятия помимо представления вакансий ключевых работодателей и презентации возможностей центров занятости также будут проводиться мастер-классы и тренинги по различным темам, связанным с трудоустройством и карьерным ростом.

Впервые на ярмарке пройдет Фестиваль профессий, где все желающие смогут познакомиться с востребованными сегодня направлениями трудовой деятельности.