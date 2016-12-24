В Доме Республики обсудили вопросы безопасности дорожного движения

Глава Мордовии Артём Здунов 26 марта провел заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.



«Давайте детально проанализируем причины и наметим пути решения проблем в обеспечении безопасности дорожного движения, - сказал руководитель республики. - В прошлом году в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» впервые за несколько лет в республике не были превышены показатели социального и транспортного риска. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях снизилось почти на 25%. В течение года мы находились в зеленой зоне. Но расслабляться нельзя».



Удалось улучшить далеко не все показатели аварийности. В 2024 году общее количество ДТП увеличилось на 7,5%, а число пострадавших в них – на 11%. Основными причинами ДТП стали нарушения правил дорожного движения водителями и пешеходами, а также технические неисправности транспортных средств, повреждения дорожного полотна.



«Несмотря на значительную работу по модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры (в 2024 году было обновлено 340 километров дорог) по итогам прошлого года неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети было зафиксировано в 246 дорожно-транспортных происшествиях (40% от общего числа ДТП, где погибли и пострадали люди, - отметил Артём Здунов. - Есть вопросы по функционированию систем фотовидеофиксации нарушений ПДД. Их не хватает, нужно делать максимальное покрытие».



Существенное количество брака по фотоматериалам в 2024 году обусловлено, в том числе, отсутствием дорожной разметки и недостатками освещения.



В апреле текущего года планируется закупка 20 новых комплексов фотовидеофиксации, которые будут введены в эксплуатацию 25 мая.



Продолжается рост числа ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения и пешеходов, переходящих дорогу в неположенных местах. За 2024 год количество водителей, управлявших транспортным средством в нетрезвом состоянии, увеличилось на 21,5%, а число пострадавших в таких ДТП – на 29%.



Участники комиссии согласились с тем, что здесь нужны дополнительные меры воздействия.



В начале этого года наметилась еще одна негативная тенденция – в январе-феврале произошло 10 ДТП с участием детей и подростков до 16 лет (рост в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).



Глава Мордовии дал поручение значительно усилить работу по профилактике и предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма.



О состоянии аварийности в регионе и мерах по ее снижению доложил начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РМ Владимир Вахтин. Он отметил, что в 2024 году удалось ликвидировать шесть очагов концентрации мест ДТП, которые сформировались в 2023 году. При этом за прошлый год появилось еще четыре очага аварийности, которые тоже предстоит отработать и сделать безопасными.



Исполняющий обязанности председателя Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству РМ Артём Деев доложил о мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения на территории региона, в том числе о работе по установке дорожных знаков, пешеходных ограждений, светофоров, нанесению дорожной разметки.



Исполняющий обязанности начальника управления ФКУ «Упрдор Москва - Нижний Новгород» Александр Успехов проинформировал о мероприятиях по ремонту и текущему содержанию автомобильных дорог федерального значения на территории Мордовии. Глава республики заострил внимание на состоянии дороги в ульяновском направлении. «Я насчитал там 23 километра разбитого дорожного полотна. Я впервые вижу такое состояние федеральной дороги. Водители ругаются, теряют там колеса, и все это летит в наш адрес. Вы почаще приезжайте в республику, - обратился руководитель Мордовии к Александру Успехову. - Бросайте сюда все силы. Эта дорога связывает две столицы субъектов РФ. Когда она будет сделана?»



«По плану в октябре, но будем усиливаться, затягивать не будем», - пообещал руководитель управления ФКУ «Упрдор Москва - Нижний Новгород».



О мерах, принимаемых по обустройству дорог техническими средствами организации дорожного движения, доложил временно исполняющий полномочия главы городского округа Саранск Владимир Быков. С информацией по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма выступила министр образования РМ Елена Солдатова.



О профилактических мероприятиях, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах, членов комиссии проинформировал заместитель главного инженера Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» Ренат Хафизов.