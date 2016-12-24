Артём Здунов принял участие во всероссийском командно-штабном учении МЧС

Глава Мордовии Артём Здунов 19 марта принял участие во всероссийском командно-штабном учении МЧС по отработке вопросов обеспечения безаварийного пропуска паводков, а также защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров - оно состоялось в режиме ВКС. Его основными темами стали повышение эффективности применения сил и средств, проверка актуальности планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС, а также надежности систем управления, связи и оповещения.

Командно-штабное учение проводилось на протяжении двух дней, органы управления и силы РСЧС отрабатывали вопросы реагирования на чрезвычайные ситуации в паводковый период и пожароопасный сезон. В Мордовии в учении приняли участие сотрудники экстренных служб, лесопожарных формирований, Роспотребнадзора и других ведомств — на первом этапе почти 400 специалистов и более 80 единиц техники, на втором этапе - свыше 500 человек и 95 единиц техники.

По состоянию на 19 марта на территории республики подтоплено пять низководных мостов в трех муниципальных районах, в том числе три моста сельскохозяйственного значения.

Для предотвращения образования заторов в период весеннего паводка за два года на территории республики углубили дно и отрегулировали русла почти на 10 км рек, капитально отремонтировано три ГТС. На проведение мероприятий по пропуску весеннего паводка текущего года из резервного фонда регионального Правительства выделяется более 16 млн рублей.

В рамках подготовки к пожароопасному сезону в Мордовии будут проведены профилактические мероприятия на территориях населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров.

Сейчас в республике камерами видеонаблюдения охвачены лесные участки во всех девяти территориальных лесничествах – это 82 % всех земель лесного фонда региона. С начала пожароопасного сезона будет использоваться трехуровневая система мониторинга пожарной опасности: это наземное патрулирование, видеомониторинг и космический мониторинг.