МГУ им. Н.П. Огарева получит 100 млн рублей на развитие технологического лидерства

18 марта стали известны итоги отбора среди университетов — участников программы Минобрнауки России «Приоритет 2030». Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева вошел в третью группу программы и получит финансирование в размере 100 миллионов рублей. Этот грант станет основой для формирования университета как ключевого элемента социально-экономического развития региона и страны.

С 2025 года программа «Приоритет 2030» будет ориентирована на достижение технологического лидерства, что отразится в обновленных стратегиях развития вуза. Университетом запланирована реализация двух стратегических технологических проектов. Первый из них — «Медицина будущего: инновационная фармацевтика, биоинженерия и биомедицина», который направлен на создание передовой научно-образовательной платформы для разработки инновационных продуктов в области фармацевтики и биомедицинских технологий.

Второй проект — «Современные среды передачи информации и энергии», который будет решать технологические задачи в области эффективного развития современных средств передачи информации и энергии, например, таких как оптические и силовые кабели.

Стратегия технологического лидерства предполагает активную интеграцию университета с предприятиями реального сектора экономики. Это позволит участникам кооперации достигать лидирующих позиций в научно-образовательной сфере и в производстве.

«Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева нацелен на активное развитие и внедрение передовых технологий, что сложно представить без сотрудничества с индустриальными партнерами — ГК «Талина» и ГК «Промомед». Эти компании будут играть ключевую роль в реализации стратегических проектов. Сотрудничество университета и индустриальных партнеров создаст мощный синергетический эффект, способствующий развитию высокотехнологичных отраслей, позволит интегрировать научные разработки в реальный сектор экономики и укрепить позиции вуза в регионе и стране», — отметил ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.