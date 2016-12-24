В Мордовии в массовом ДТП пострадали 4 человека

По информации Госавтоинспекции республики, 17 марта около 10 часов в Инсарском районе на 47 км автодороги «Рузаевка-Ковылкино-Торбеево» 43-летний водитель автомашины «Honda CR-V», по предварительным данным, не справился с управлением и совершил боковое столкновение с автомобилем «Газон NEXT» под управлением 62-летнего мужчины.

От удара «Газон NEXT» с полуприцепом опрокинуло на проезжую часть дороги, где в него врезалась еще одна иномарка «Kia Sportage». У «Газона» оторвало топливный бак, на который совершила наезд автомашина «УАЗ 220695-04».

В результате ДТП 4 человека с места происшествия были госпитализированы в больницу.