Из Мордовии бойцам СВО доставили очередной гуманитарный груз

Сопредседатель регионального отделения Народного фронта в РМ Игорь Еремкин вместе с командой «Терентич Тим» успешно доставили гуманитарный груз бойцам СВО на направлении Рубежное-Белогоровка.

В рамках этой миссии были переданы инструменты, генераторы и оборудование, собранные волонтерскими организациями республики. Новым компонентом гуманитарной помощи стали двигатели для эвакуационных тележек.

Военнослужащие выразили искреннюю благодарность за поддержку и продемонстрировали опытные образцы изделий, подчеркивая их практическую ценность в условиях боевых действий.

Кроме того, гуманитарный груз был доставлен в Горское и Торез, где также находятся наши земляки – военнослужащие получили двигатели для эвакуационных тележек и запчасти для автотехники.

Для бойцов на направлении Часов Яр привезли рации, антенны, кабель и другое оборудование. А в госпиталь в Краснодоне передали большую партию постельного белья и полотенец.