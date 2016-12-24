Игорь Комаров: «Во всех 14 регионах округа реализуется нацпроект «Беспилотные авиационные системы»

14 марта 2025 года в ходе рабочей поездки в Ульяновскую область полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров принял участие в заседании Ассоциации законодательных органов власти под председательством координатора Евгения Люлина. Вместе с полпредом на Ассоциации работал также губернатор региона Алексей Русских. Основной вопрос касался развития в ПФО беспилотных авиационных систем.

Во время обсуждения полпред напомнил, что Президент России Владимир Путин поставил задачу: к 2030 году Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем. Он рассказал о работе в регионах округа: «В ПФО мы последовательно выполняем задачу, обозначенную Президентом России. Сегодня во всех 14 регионах округа реализуется национальный проект «Беспилотные авиационные системы». Важно продолжать создавать благоприятные условия, в том числе для увеличения спроса на отечественные БАС и услуги с их применением».

Игорь Комаров акцентировал внимание на комплексном подходе для достижения реального технологического лидерства: «Одновременная и взаимосвязанная работа по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, созданию и развитию производственных мощностей, стимулированию спроса, кадровому обеспечению и развитию инфраструктуры – вот ключевые составляющие успеха. Также нужна качественно новая нормативно-правовая база. На федеральном уровне были сформированы Стратегия развития беспилотной авиации и соответствующий нацпроект».

Губернатор Алексей Русских рассказал об опыте региона в этой сфере: «Ульяновская область – промышленный регион с богатыми традициями авиа- и машиностроения. Мы стали одними из первых, где была внедрена комплексная система подготовки кадров для беспилотной авиации. Вошли в топ регионов, где по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» впервые открылись оборудованные классы по обучению БАС. В 17 школах Ульяновской области такая работа уже ведется. Создан Центр профессиональной подготовки кадров на базе Ульяновского авиационного колледжа, где подготовлено 400 педагогов из пяти регионов России, включая 83 человека из нашей области. Совместно с Минобороны мы прорабатываем открытие военного училища для подготовки летчиков военно-транспортной и дальней авиации, где одним из ключевых направлений станет обучение специалистов по эксплуатации беспилотников».

Сегодня на территории ПФО функционируют десятки организаций в сфере проектирования и производства БАС гражданского назначения; в регионах округа уже реализуются или находятся в высокой степени готовности проекты по импортозамещению уникальных комплектующих и созданию новых технологий для БАС. В рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» в округе открыт крупный научно-производственный центр в Самарской области, идет работа в этом направлении в Мордовии, Татарстане и Нижегородской области. Также в рамках нацпроекта во все регионы округа осуществляется поставка беспилотных авиационных систем для патрулирования лесов.

По данным Минпромторга России, сегодня наибольший спрос на новые разработки моделей беспилотных летательных аппаратов в агропромышленном комплексе. Использование агродронов позволяет экономить время на разных этапах производства, например, можно оперативно организовать аэрофотосъемку полей, а также распылять химикаты, что сводит к минимуму контакт людей с вредными веществами.

Прогнозируется большой спрос на модели БАС для мониторинга несанкционированных свалок, линий электропередач; на дроны для перевозки малогабаритных грузов. Ссылаясь на оценку экспертов, Игорь Комаров подчеркнул, что использование дронов снизит затраты на такую доставку более чем в два раза, а время доставки сократится более чем в шесть раз. Популярными также станут те дроны, которые смогут быть задействованы в поисковых операциях по спасению людей.

В ходе обсуждения приводились примеры успешного применения беспилотных летательных аппаратов в регионах округа: в Башкирии – мониторинг паводков, в Нижегородской области активно развивают доставку анализов и лекарств.

Озвученные на заседании Ассоциации инициативы после доработки будут направлены в Государственную Думу и Правительство РФ.