В Мордовии пройдет отбор проектов по развитию туристической инфраструктуры

Комплексное развитие сельских территорий
Артём Здунов и Оксана Лут осмотрели агропромышленные и социальные объекты в районах Мордовии
Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ объявило об отборе проектов по развитию туристской инфраструктуры в регионе, претендующих на государственную поддержку в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Объем распределяемой субсидии — свыше 36 миллионов рублей.
Сообщается, что к отбору принимаются проекты по 4 направлениям:
- Развитие национального туристского маршрута «Зов Торамы». Максимальный размер субсидии – 10 млн. рублей. Уровень софинансирования не установлен
- Разработка новых туристских маршрутов. Максимальный размер субсидии – 10 млн. рублей. Уровень софинансирования не установлен
- Создание объектов кемпинг-размещения, кемпстоянок. Максимальный размер субсидии – 5 млн. рублей. Уровень софинансирования - не менее 100 % от объема запрашиваемой суммы субсидии
- Приобретение туристского оборудования. Максимальный размер субсидии – 2 млн. рублей. Уровень софинансирования - не менее 100 % от объема запрашиваемой суммы субсидии.
Заявки на участие принимаются в электронном виде с 9:00 часов 18 марта до 18:00 часов 14 апреля 2025 года.
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Артём Здунов и Оксана Лут осмотрели агропромышленные и социальные объекты в районах Мордовии
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