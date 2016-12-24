В Мордовии пройдет отбор проектов по развитию туристической инфраструктуры

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ объявило об отборе проектов по развитию туристской инфраструктуры в регионе, претендующих на государственную поддержку в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Объем распределяемой субсидии — свыше 36 миллионов рублей.

Сообщается, что к отбору принимаются проекты по 4 направлениям:

- Развитие национального туристского маршрута «Зов Торамы». Максимальный размер субсидии – 10 млн. рублей. Уровень софинансирования не установлен

- Разработка новых туристских маршрутов. Максимальный размер субсидии – 10 млн. рублей. Уровень софинансирования не установлен

- Создание объектов кемпинг-размещения, кемпстоянок. Максимальный размер субсидии – 5 млн. рублей. Уровень софинансирования - не менее 100 % от объема запрашиваемой суммы субсидии

- Приобретение туристского оборудования. Максимальный размер субсидии – 2 млн. рублей. Уровень софинансирования - не менее 100 % от объема запрашиваемой суммы субсидии.

Заявки на участие принимаются в электронном виде с 9:00 часов 18 марта до 18:00 часов 14 апреля 2025 года.