В Саранске полицейские перехватили наркозакладчика из Архангельской области с крупной партией мефедрона

Репортер

Как сообщает МВД по РМ, 13 марта сотрудники патрульно-постовой службы совместно с оперативниками УНК в лесном массиве недалеко от улицы Розы Люксембург в Саранске остановили 31-летнего жителя Архангельской области.  

В ходе личного досмотра в присутствии понятых в кармане его брюк и рюкзака полицейские обнаружили 80 свертков с мефедроном  общей массой более 120 граммов.

По словам мужчины, в Саранск он приехал с целью сбыта наркотических средств. После оборудования нескольких тайников-закладок он был задержан сотрудниками полиции.

В настоящий момент полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление соучастников преступления.

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