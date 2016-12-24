В Саранске полицейские перехватили наркозакладчика из Архангельской области с крупной партией мефедрона

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Как сообщает МВД по РМ, 13 марта сотрудники патрульно-постовой службы совместно с оперативниками УНК в лесном массиве недалеко от улицы Розы Люксембург в Саранске остановили 31-летнего жителя Архангельской области.
В ходе личного досмотра в присутствии понятых в кармане его брюк и рюкзака полицейские обнаружили 80 свертков с мефедроном общей массой более 120 граммов.
По словам мужчины, в Саранск он приехал с целью сбыта наркотических средств. После оборудования нескольких тайников-закладок он был задержан сотрудниками полиции.
В настоящий момент полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление соучастников преступления.
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