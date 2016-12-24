В Мордовии нетрезвый водитель иномарки насмерть сбил пешехода

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По информации Госавтоинспекции республики, 15 марта в 15.22 на ул. Дачная в селе Куликовка 31-летний водитель автомашины «Тойота Рав 4» проявил невнимательность и совершил наезд на 67-летнего пешехода, который двигался по правому краю проезжей части дороги в попутном направлении.
После этого автомашина «Тойота Рав 4» совершила съезд в правый по ходу движения кювет с последующим наездом на опору ЛЭП. Судя по фото, иномарка еще и опрокинулась.
В результате ДТП пожилой пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП. 25-летний пассажир автомашины «Тойота Рав 4» с различными травмами доставлялся в лечебное учреждение, откуда после оказания медицинской помощи был отпущен домой с назначенным лечением.
В Госавтоинспекции отмечают, что виновник ДТП управлял транспортным средством с признаками алкогольного опьянения.
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