В Центре «Мой бизнес» пройдет День открытых дверей

19 марта Центр «Мой бизнес» приглашает на День открытых дверей, посвященный теме «Статус социального предприятия». Бесплатное мероприятие в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» организовано Министерством экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес».

Специалисты расскажут о социальном предпринимательстве – бизнесе, направленном не только на получение прибыли, но и на решение социальных проблем. Социальные предприятия работают над улучшением жизни общества и поддержкой социально-уязвимых групп населения. Участники узнают о том, как получить статус социального предприятия, который открывает доступ к дополнительным возможностям поддержки и финансирования.

Для удобства программа поделена на блоки:

- Закрытое совещание в 10:00: встреча с грантополучателями прошлых лет по вопросу подтверждения статуса социального предприятия. Предназначено исключительно для грантополучателей, которым необходимо подтвердить статус социального предприятия по требованиям соглашения.

- Открытая консультация в14:30: желающие могут зарегистрироваться и принять участие в открытой консультации по вопросу получения или подтверждения статуса социального предприятия. В ходе этого мероприятия участники получат практические знания о том, как подготовить комплект документов согласно своей категории социального предпринимательства.

- Личные встречи в перерывах между выступлениями: в течение всего дня участники смогут прийти на личную встречу со специалистом Центра инноваций социальной сферы для получения индивидуальных консультаций.

Также на мероприятии с участниками обсудят следующие вопросы:

- Какие существуют категории социального предприятия?

- Какие есть меры поддержки для социальных предпринимателей?

- Что включает в себя комплект документов на получения статуса социального предприятия?

- Как вести учет социальной деятельности?

Пройти обязательную регистрацию на открытую часть, которая состоится 19 марта в 14:30 можно по ссылке: https://clck.ru/3HnSET

Мероприятие пройдет на площадке Центра «Мой бизнес» по адресу в Саранске: ул. Московская, 14. Телефон «горячей линии»: 24-77-77 (доб. 520).