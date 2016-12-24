Благодаря нацпроекту в медучреждения Мордовии поступило новое оборудование

В Мордовии в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», с 2025 года правопреемником которого является нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», по итогам января-декабря 2024 года достигнуты все запланированные целевые показатели.

Например, проведено переоснащение оборудованием медицинских учреждений. Так, в региональный сосудистый центр № 2 закуплены рентгеновский компьютерный томограф для выполнения исследований сердца и головного мозга и диагностический аппарат для ультразвуковых исследований сердца и сосудов.

В региональный сосудистый центр № 1 и первичное сосудистое отделение на базе республиканской клинической больницы имени С.В. Каткова поступили диагностические аппараты для ультразвуковых исследований сердца и сосудов.

В первичное сосудистое отделение на базе Рузаевской центральной районной больницы поступил диагностический комплекс для ультразвуковых исследований экспертного класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, аорты, нижней полой вены, выполнения транскраниальных исследований трансторакальной и чреспищеводной эхокардиографии.

Также в рамках нацпроекта проведены мероприятия по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с высоким сердечным риском.