Сотрудников почты из Мордовии приглашают поучаствовать в конкурсе «Земский почтальон»

Партия «Единая Россия» и Почта России запустили конкурс «Земский почтальон», присоединиться к которому могут специалисты из населенных пунктов с численностью жителей до 50 тыс. человек. Главное требование – опыт работы от года.

«В отдаленных селах и деревнях почта остается единственным местом получения услуг связи. А земские почтальоны – люди, которых знают в лицо, уважают и доверяют им. На партийном уровне мы поддерживаем работу почты на селе, по народной программе и по поручению Президента обновляем почтовые отделения, расширяем их функционал. Наш конкурс станет продолжением этой работы и поможет повысить статус тех, кто выбирает профессию почтальона и остается работать на селе», – поделился секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Заявки принимаются до 10 апреля на сайте: земскийпочтальон.рф.

Экспертный совет выберет победителей отборочного этапа. Они встретятся в очном финале, который пройдет 5 июня в Москве. Также 12 мая во «ВКонтакте» стартует общественное голосование в спецноминации «Народный почтальон».