В Мордовии в январе текущего года зафиксирован всплеск рождаемости

Комплексное развитие сельских территорий
Артём Здунов и Оксана Лут осмотрели агропромышленные и социальные объекты в районах Мордовии
Информационный портал readovka приводит данные Росстата по демографической динамике в январе этого года по отношению к аналогичному периоду 2024 года.
Лидером по росту рождаемости в стране стали Республика Мордовия с показателями 23,1%, Смоленская область с 22,4%, и Республика Крым с ростом на 20,3%.
При этом отмечается, что в Мордовии был запущен пилотный проект «Здравствуй, мама», регион стал первым, кто принял закон о защите женщин от склонения к искусственному прерыванию беременности. В Крыму и Смоленской области также принят этот закон.
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Артём Здунов и Оксана Лут осмотрели агропромышленные и социальные объекты в районах Мордовии
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