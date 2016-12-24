В Мордовии в январе текущего года зафиксирован всплеск рождаемости

Информационный портал readovka приводит данные Росстата по демографической динамике в январе этого года по отношению к аналогичному периоду 2024 года.

Лидером по росту рождаемости в стране стали Республика Мордовия с показателями 23,1%, Смоленская область с 22,4%, и Республика Крым с ростом на 20,3%.

При этом отмечается, что в Мордовии был запущен пилотный проект «Здравствуй, мама», регион стал первым, кто принял закон о защите женщин от склонения к искусственному прерыванию беременности. В Крыму и Смоленской области также принят этот закон.