В Мордовии двое сельчан получили условные сроки за браконьерскую вырубку 67 дубов

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В Мордовии суд определил меру ответственности двум жителям Старошайговского района (1960 и 1963 годов рождения) за браконьерскую вырубку 67 дубов.
Как сообщает МВД по РМ, в ходе расследования было установлено, что в 2022 году обвиняемые получили разрешение производить в определенном объеме лесозаготовку берез и осин на делянке в селе Старые Авгуры Краснослободского района.
Но лесорубы решили этим не ограничиваться и под шумок в период с марта по октябрь 2022 года совершили также незаконную вырубку 67 дубов. Деревья находились в границах выделенных им участков, а древесину один из фигурантов вывез к себе в хозяйство для использования в личных целях.
В результате незаконных действий Министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ был причинен материальный ущерб на сумму более 2,7 млн рублей.
Вину в содеянном жители Старошайговского района признали в полном объеме. По приговору суда им назначено наказание в виде 3 лет и 2 лет 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
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