Глава Мордовии побывал на производственной площадке «Транспорта будущего» в Тольятти

Делегация Мордовии изучила работу производственной площадки «Транспорта будущего» и «НПЦ БАС Самара» на территории особой экономической зоны «Тольятти».

Компания «Транспорт будущего», основанная в 2021 году, разрабатывает, производит и эксплуатирует беспилотные авиационные системы для различных отраслей промышленности. Главе Мордовии Артёму Здунову рассказали, что они применяются в перевозке грузов, мониторинге, используются в аграрном секторе и других областях народного хозяйства. Ключевая компетенция «Транспорта будущего» - локализация комплектующих для БАС.

В рамках федерального проекта «Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем и комплектующих» создан крупный региональный научно-производственный центр испытаний и компетенций в области развития технологий БАС. Это первый региональный центр, который запустил производственные линии, авиационный учебный центр, летно-испытательный комплекс, лабораторно-исследовательский центр, привлек резидентов и начал полноценную работу.

В ходе посещения обсудили взаимодействие по инновационным проектам беспилотной авиации, в частности совместную работу компаний «Беспилотные технологии Мордовии» и «НПЦ БАС Самара».