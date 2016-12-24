Бизнесу Мордовии расскажут о правилах маркировки товара

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Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» продолжает поддерживать малый и средний бизнес. По национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика» в Центре состоится семинар «Маркировка товаров: вопросы и ответы».
Спикер семинара - известный специалист в области маркировки товара Константин Александров расскажет об основных этапах и правилах маркировки.
Занятие ориентировано на предпринимателей, которые непосредственно связаны с категориями товаров, подлежащих маркировке, а также тех, кто планирует связать свой бизнес с такими товарами.
Спикер раскроет следующие темы и вопросы:
- Маркировка в России
- Общая схема работы системы маркировки
- Взаимодействие пользователя с системой маркировки
- Будущее маркировки.
По итогам семинара спикер ответит на интересующие участников вопросы.
Семинар состоится 25 марта в 14:00 в Центре «Мой бизнес» по адресу: ул. Московская 14, 2 этаж, круглый зал. Записаться на семинар можно по ссылке: https://clck.ru/3HY7qH.
Подробнее по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.
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